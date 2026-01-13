Δίχως τον τραυματία Ταξιάρχη Φούντα αναχώρησε για την Αθήνα η αποστολή του ΟΦΗ, εν όψει του αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ (14/1, 17:00, COSMOTE SPORT 3 HD) στην OPAP Arena για την προημιτελική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκτός έμειναν και οι Ρακόνιατς, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης, με τον Χρήστο Κόντη να επιλέγει στην αποστολή τους: Λίλο, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Γκονζάλεθ, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Καινουργιάκη, Λαμπρόπουλο, Κωστούλα, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Κρίζμανιτς, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Βούκοτιτς, Bainovic, Ανδρούτσο, Νέιρα, Νους, Θεοδοσουλάκη, Σενγκέλια, Ισέκα και Σαλσέδο.