Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (18/01, 19:00, Novasports Prime) για τη 17η αγωνιστική της Super League.

O Χρήστος Κόντης, που ανακοίνωσε την αποστολή, δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Νους, Ανδρούτσο και Λαμπρόπουλο, ενώ εκτός έμειναν και οι Ταξιάρχης Φούντας και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ.

Στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο 15χρονος Χρήστος Τσαλπατούρος.

Αναλυτικά η αποστολή: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Χνάρης, Τσαλπατούρος, Νέιρα, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο.