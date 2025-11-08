Χωρίς τους Έντι Σαλσέδο και Κέβιν Λιούις θα υποδεχθεί αύριο (9/11, 17:30), ο ΟΦΗ την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο παίκτες υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα και ο τεχνικός των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, τους απέκλεισε από την αποστολή για τον αγώνα με τον «Δικέφαλο».

Ο 50χρονος προπονητής καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει τον τιμωρημένο Νους, ενώ, στον αντίποδα, επιστρέφει στην αποστολή ο Χατζηθεοδωρίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν ακόμη οι Μπόρχα Γκονθάλεθ, Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς και Χνάρης.

Oι 23 «εκλεκτοί» του Κόντη για τον αγώνα με την ΑΕΚ είναι οι Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κριζμάνιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακόνιατς και Σιτμαλίδης.