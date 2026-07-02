Με τη φανέλα του ΟΦΗ θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Νίκος Αθανασίου, καθώς οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό για ακόμη έναν χρόνο.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ μετακόμισε στο Ηράκλειο τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από ένα εξάμηνο που έπαιξε -επίσης επίσης με υποσχετική- στη Ρίο Αβε, και κατέγραψε 16 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, βοηθώντας τους «μελανόλευκους» να φτάσουν στην κατάκτηση του Κυπέλλου.

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