Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμη μεταγραφής βρίσκεται ο ΟΦΗ καθώς την Κυριακή (9/8) αναμένεται στο Ηράκλειο ο Λορέντσο Ντίκμαν.

Πρόκειται για 29χρονο Ιταλό αμυντικό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπάρι. Είναι διεθνής με την εθνική Ιταλίας Κ21, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στη Νοβάρα, για να ακολουθήσουν οι ΣΠΑΛ, Κιέβο Βερόνα, Μπρέσια και, από το 2025, η Μπάρι.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια στη Serie B, έχοντας ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Την είδηση είχε αποκαλύψει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.