Μία ιδιαίτερα ξεχωριστή βραδιά ετοιμάζεται να ζήσει ο ΟΦΗ που φιλοξενεί απόψε (19:45 Magenta Sport 4) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα και την στήριξη του κόσμου τους, απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο και θα διεκδικήσουν με όλες τις δυνάμεις τους ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει σημαντική ώθηση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

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