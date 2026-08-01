Ο ΟΦΗ έχασε με 2-1 από τη Βίλεμ στο «Koning Stadium», στο τρίτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στο φινάλε, χωρίς όμως να αποφύγει την ήττα.

Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με τον Χάεν στο 7’ και έγραψαν το 2-0 στο 13’ με τον Γκουρμπούζ. Ο ΟΦΗ ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και είχε ευκαιρίες με τους Κωστούλα, Νους, Θεοδοσουλάκη και Φούντα, πριν ο Κωστούλας διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 89’ με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ.

Η σύνθεση του ΟΦΗ (Χρ. Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (65’ Καραχάλιος), Νους (65’ Αϊτόρ), Φούντας, Ισέκα (65’ Θεοδοσουλάκης).