Σε ευρωπαϊκό mood μπήκε εκ νέου ο ΟΦΗ, ο οποίος άφησε πίσω του την ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ, έχοντας στρέψει πλέον την προσοχή του στο ματς με τη Ρεν.

Η προετοιμασία επί ελληνικού εδάφους των Κρητικών για το ματς της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις δύναμης και τακτικής.

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