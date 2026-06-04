Οριστική φαίνεται πως είναι η συμφωνία ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ταξιάρχη Φούντα για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τον διεθνή επιθετικό να παραμένει κάτοικος Ηρακλείου έως το καλοκαίρι του 2029.

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία και πλέον απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση για να επισημοποιηθεί η παραμονή του 30χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της φετινής πορείας των Κρητικών στην κατάκτηση του Κυπέλλου.

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