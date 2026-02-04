Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) στο Παγκρήτιο Στάδιο ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι δύο ομάδες, στο πρώτο μεταξύ τους μπρα-ντε-φερ θα προσπαθήσουν να πάρουν το προβάδισμα για να βρεθούν στον τελικό της διοργάνωσης.
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 0-0
Γκολ:
Κίτρινες:
Κόκκινες:
Δοκάρια:
ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Φούντας, Νους, Ισέκα
Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι, Φίλων, Παλάσιος, Όζμπολτ
Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος: Σιδηρόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Παπαπέτρου