Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία με την πρόκριση στη League Phase του Europa League όμως, η ευρωπαϊκή του διαδρομή από εδώ και στο εξής περιλαμβάνει μεγαθήρια… Η κλήρωση έφερε στον δρόμο των Κρητικών ορισμένα από τα σπουδαιότερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα με υψηλό βαθμό δυσκολίας και μεγάλες προκλήσεις.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα υποδεχθεί τη Λεβερκούζεν σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά ραντεβού στην ιστορία του συλλόγου. Και θα ταξιδέψει στην Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

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