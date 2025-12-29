Ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο νέο είχε η προπόνηση του ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Κόντης είδε τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη να συμμετέχει σε μεγάλο μέρος της προπόνησης.

Αντίθετα, ο Ταξιάρχης Φούντας συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και δύσκολα θα παίξει στον τελικό του Super Cup με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο (Σάββατο 03/01, 17:00).

Κατά τ’ άλλα, η προπόνηση της Δευτέρας (29/12) περιελάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Τρίτη (30/12) με προπόνηση στις 11:00.