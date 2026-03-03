Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Super League, με τον Παναθηναϊκό (4/3, 18:00, Cosmote Sport 2).

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας της Κρήτης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (3/3) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, με τον Χρήστο Κόντη ν’ ανακοινώνει εν συνεχεία την αποστολή, για την αναμέτρηση με τους «πράσινους», στο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Γιάννης Αποστολάκης και οι Καραχάλιος (ατομικό πρόγραμμα), Γκονθάλεθ, Κοντεκάς, Καλαφάτης, Καινουργιάκης και Χνάρης.

Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους: Λίλο, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλο, Βούκοτιτς, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσο, Νέιρα, Νους, Φούντα, Ρομανο, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκη, Σαλσέδο και Ισέκα.