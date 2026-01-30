Με τρεις σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο ΟΦΗ στον αγώνα του Σαββάτου (31/1) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 19η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στους ανέτοιμος Σαλσέδο και Καραχάλιο και στον τιμωρημένο Κρίζμανιτς, ενώ «μπήκε» στην αποστολή για πρώτη φορά ο Κανελλόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Ατρόμητο: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κανελλόπουλος, Αποστολάκη, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Χνάρης, Νέιρα, Φούντας, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα.