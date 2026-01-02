Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε το απόγευμα της Παρασκευής (2/1) την προετοιμασία του εν όψει του τελικού του Super Cup (3/1, 17:00, Mega) με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο, με τον Χρήστο Κόντη να έχει στη διάθεσή του και τα δύο νέα αποκτήματα της κρητικής ομάδας, τον Ισέκα και τον Αχιλλέα Πούγγουρα.

Στην 23μελή αποστολή του Χρήστου Κόντη συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονζάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης.

Εκτός έμειναν οι Ράκονιατς, Λέουις, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης, Φαϊτάκης, αλλά κι ο Ζήσης Καραχάλιος καθώς θρηνεί την απώλεια του πατέρα του.