Με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα να προπονείται κανονικά και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ εν όψει του αγώνα με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη (10/5, 17:00, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play off για τις θέσεις 5-8 της Super League.

Εκτός αποστολής για την ομάδα της Κρήτης έμειναν οι Γκονθάλεθ, που ακολούθησε μέρος της προπόνησης και Χριστόπουλος, που έκανε ατομικό, όπως και οι Βούκοτιτς, Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς και Χνάρης.

Στην 23μελή αποστολή των Κυπελλούχων Ελλάδας βρίσκονται οι: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Πουγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαϊνοβιτς, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομανο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο, Ισέκα.