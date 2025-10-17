Ο Λεβάν Σενγκέλια θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς, για τον αυριανό (18/10, 18:00) αγώνα του ΟΦΗ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Ο διεθνής Γεωργιανός αποχώρησε από τη χθεσινή (16/10) προπόνηση με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, αλλά σήμερα προπονήθηκε κανονικά και επιστρέφει στην αποστολή, μετά την απουσία του -λόγω τιμωρίας- από το προηγούμενο ματς με τον Άρη.

Στον αντίποδα, οι τραυματίες Ταξιάρχης Φούντας και Μπόρχα Γκονζάλεθ συνεχίζουν τη θεραπεία τους και δεν υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι.

Στην αποστολή του ΟΦΗ συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λιούις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Χνάρης, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπαϊνοβιτς, Νέιρα, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς και Σαλσέδο.

Χ.Α

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ