Στις Σέρρες θα μεταβεί η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα (30/8, 19:30, Novasports 2), κόντρα στον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League. Oυσιαστικά, ο ΟΦΗ θα δώσει τον πρώτο αγώνα του για τη Super League την τρέχουσα σεζόν μετά την αναβολή της πρεμιέρας του με τον Παναθηναϊκό, λόγω αιτήματος των «πρασίνων» που είχε γίνει αποδεκτό από τη Λίγκα.

Οι Κρήτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με πρωινή προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Σέρβος τεχνικός, Μίλαν Ράσταβατς, ανακοίνωσε την 23μελη αποστολή για τον αγώνα κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο Ράσταβατς συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον 16χρονο στόπερ Λευτέρη Κοντεκά. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην αποστολή της ανδρικής ομάδας, για επίσημο παιχνίδι. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Φαϊτάκης.

Εκτός έμειναν οι Καλαφάτης, Κωστούλας, Κουτσουπιάς, ο «φευγάτος» Γιουνγκ και ο Μπαΐνοβιτς, ο οποίος προπονείται κανονικά αλλά χρειάζεται τον χρόνο του για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Καινουργιάκης, Λαγουδάκης και Χνάρης θα βρίσκονται στην αποστολή της Κ19.

Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό έχει ως εξής: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κοντεκάς, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος. Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ζανελάτο, Νους, Θεοδοσουλάκης, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.