Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον σαββατιάτικο (4/10) αγώνα με τον Άρη που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, έχοντας τρεις σημαντικές απουσίες.

Συγκεκριμένα, ο Μίλαν Ράσταβατς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Λεβάν Σενγκέλια ο οποίος αποβλήθηκε στον προ 5 ημερών αγώνα με την Κηφισιά, αλλά και τους τραυματίες Ταξιάρχη Φούντα και Γιάννη Θεοδοσουλάκη.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λιούς, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Χνάρης, Νέιρα, Νους, Φαϊτάκης, Ρακόνιατς και Σαλσέδο.