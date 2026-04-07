«Φτερά» έκαναν τα 6.800 εισιτήρια που είχε λάβει ο ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ στον Πανθεσσαλικό. Ο κόσμος της ομάδας της Κρήτης δείχνει τη «δίψα» του για το ματς κι έτσι οι Κρητικοί διέθεσαν τα «μαγικά χαρτάκια» που έπρεπε να δώσουν μέχρι τις 10 του Απρίλη για να λάβουν περισσότερα.

Πλέον, θα ανοίξουν περισσότερες θύρες στον Πανθεσσαλικό, με το κόστος του κάθε εισιτηρίου να ανέρχεται στα 20 ευρώ. Η διάθεση γίνεται ηλεκτρονικά και αναμένεται και αυτά να εξαφανιστούν, αφού ήδη έχουν φύγει 500!

Υπενθυμίζεται πως κάθε φιναλίστ έλαβε από την Ομοσπονδία 7.872 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων του.