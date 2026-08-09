Ο ΟΦΗ βρίσκεται κοντά σε μια επένδυση για το μέλλον, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο 17χρονος διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ17 αγωνίζεται ως στόπερ, αλλά και ως αμυντικός μέσος, και έχει περάσει από τις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσελντορφ και της Λεβερκούζεν. Την περασμένη σεζόν αποτέλεσε ενεργό μέλος της Κ19 του γερμανικού συλλόγου, καταγράφοντας δύο συμμετοχές στο Youth League, απέναντι σε Μπενφίκα και Μάντσεστερ Σίτι.

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