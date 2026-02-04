Με το βλέμμα στο παρόν, αλλά και στο μέλλον του ο ΟΦΗ έσπευσε να κλείσει τον Τιάγκο Ρομάνο από την Ίντερ με συμβόλαιο ως το 2029.

Ο 20χρονος εξτρέμ, άλλοτε μεγάλο ταλέντο του Παναθηναϊκού, είχε μετακομίσει πριν ενάμιση χρόνο στην Ίντερ, όπου αγωνίστηκε με την ομάδα Primavera των «νερατζούρι». Παρότι βρισκόταν σε ένα από τα κορυφαία ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα της Ευρώπης, ο Ρομάνο αναζητούσε τον επόμενο σταθμό που θα του δώσει πραγματικές ευκαιρίες σε επίπεδο πρώτης ομάδας και αγωνιστική συνέχεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΦΗ κινήθηκε μεθοδικά και αποφασιστικά, πείθοντας τόσο τον παίκτη, όσο και την Ίντερ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Οι Κρητικοί βλέπουν στον Ρομάνο έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει άμεσα ταχύτητα, ένταση και δημιουργία στα άκρα, στοιχεία που λείπουν σε κρίσιμα σημεία της σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr