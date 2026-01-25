Ο ΟΦΗ υποδέχεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) τον Παναιτωλικό στο Παγκρήτιο, για την 18η αγωνιστική της Super League.

Το συγκρότημα του Χρήστου Κόντη θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, μετά την ήττα με 3-0 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ.

Βέβαια, η ομάδα του Ηρακλείου είχε πολλές απουσίες, με παίκτες-κλειδιά να επιστρέφουν για να παίξουν κόντρα στα «καναρίνια», τα οποία δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, όπως μαρτυρούν οι πέντε συνεχόμενες ήττες σε Super League και Κύπελλο, που έχουν φέρει σε πού δύσκολη θέση τον Γιάννη Αναστασίου.

ΟΦΗ-Παναιτωλικός 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσίδο

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Γκρανάθ, Μπουχαλάκης, Ενκολόλο, Νικολάου, Μάτσαν, Μανρίκ, Άλεκσιτς

Διαιτητής: Κουκουλάς Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Δέλλιος 4ος: Γεωργόπουλος VAR: Πουλακίδης AVAR: Πολυχρόνης