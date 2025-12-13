Ο ΟΦΗ υποδέχεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) τον Πανσερραϊκό στο Παγκρήτιο, για την 14η αγωνιστική της Super League.

Οι Κρητικοί μετρούν έξι ήττες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές, αλλά οι Σερραίοι είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση στο αντίστοιχο διάστημα έχοντας … επτά.

Στο 5ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, που καταλογίστηκε μέσω VAR, για την ανατροπή του Κρίζμανιτς στον Μπρουκς μέσα στην περιοχή.

Ο Μάρας ωστόσο που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα άουτ, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στον Πανσερραϊκό.

Στο 16′ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Σαλσέδο.

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 3-0

Γκολ: 16′, 45+4′ Σαλσέδο (ΟΦΗ), 44′ πεν. Φούντας (ΟΦΗ)

Κίτρινες Κρίζμανιτς (ΟΦΗ), Φούντας (ΟΦΗ)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης , Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Φούντας, Νους, Σαλσίδο

Πανσερραϊκός (Ζ. Σαραγόσα): Τιναλίνι, Καλινίν, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ, Γουαγκέ, Τσαούσης, Γκιγιομέ, Ομεόνγκα, Νούνελι, Μάρας, Μπρούκς

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος Βοηθοί: Πάτρας, Κλεπετσάνης, Τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Κουμπαράκης, Παπαδόπουλος