Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο ΟΦΗ στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, με τους φίλους της ομάδας να προμηθεύονται 7.658 κάρτες για τη νέα σεζόν.

Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε τρεις παρατάσεις της διαδικασίας, με τους οπαδούς των Κρητικών να δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους σε αυτήν την ιστορική χρονιά με την πρώτη συμμετοχή του ΟΦΗ σε League Phase διοργάνωσης της UEFA, και μάλιστα στο Europa League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr