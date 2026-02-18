Ο κόσμος του ΟΦΗ ετοιμάζεται να αποτελέσει τον 12ο παίκτη της ομάδας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ, με το πρώτο τσάρτερ να οδεύει προς sold out. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την ανακοίνωση της πτήσης, έχουν απομείνει μόλις περίπου 20 κενές θέσεις από τις 200 συνολικά.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, σε συνεργασία προσφέρει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να ζήσουν αυθημερόν την εμπειρία του τελικού. Η πτήση θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο το Σάββατο 25 Απριλίου στις 10:00 το πρωί και θα επιστρέψει από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα.

