Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τον θρίαμβο του Κυπέλλου επί της ΑΕΚ και ετοιμάζεται για το ματς με τον ΠΑΟΚ (18/1, 19:00, Novasports Prime).

Ο Ταξιάρχης Φούντας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα για μια ακόμα φορά και η παρουσία του στην αναμέτρηση θεωρείται απίθανη.

Εκτός πλάνων του Χρήστου Κόντη για το παιχνίδι της Τούμπας έχουν τεθεί ήδη οι τιμωρημένοι Τιάγκο Νους, Βασίλης Λαμπρόπουλος και Θανάσης Ανδρούτσος.

Οι παίκτες του ΟΦΗ θα προπονηθούν το Σάββατο (17/01), στις 11 το πρωί, και μετά θα ανακοινωθεί η αποστολή της κρητικής ομάδας για τον αγώνα με τον «δικέφαλο του Βορρά».