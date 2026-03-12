Εκτός και με Άρη ο Ισπανός μπακ, στη διακοπή θα ξεκαθαρίσει ο χρόνος επιστροφής του

Θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού ποδιού υπέστη ο Μπόρχα Γκονθάλεθ και συνεπώς τίθεται νοκ άουτ για τα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Ο Ισπανός μπακ, που αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον Βόλο, θα απουσιάσει τόσο από το ματς με τον Ολυμπιακό (14/3, 17:00) για την 25η αγωνιστική όσο και από την τελευταία «στροφή» απέναντι στον Άρη. Το ακριβές διάστημα επιστροφής του θα ξεκαθαρίσει μέσα στη διακοπή, όταν θα υπάρχει πιο σαφής εικόνα για την αποθεραπεία του και το πότε θα τεθεί ξανά στη διάθεση του Χρήστου Κόντη.

