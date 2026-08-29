Έτοιμοι για την μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση του UEFA Europa League είναι οι Κρητικού, που στην πρεμιέρα της League Phase θα υποδεχτούν την Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο (17/9, 19:45), μετά από την οριστικοποίηση του προγράμματος των Κρητικών στη League Phase της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια, οι Κρητικοί θα ταξιδέψουν στη Γαλλία. Στις 15 Οκτωβρίου αντιμετωπίζουν τη Ρεν στις 22:00, πριν ακολουθήσει το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Λεβερκούζεν 22 Οκτωβρίου, στις 19:45. Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία του συλλόγου, με τους Κρητικούς να καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν αντίπαλο κορυφαίου επιπέδου.

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