Αμφίβολος για τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο, το ερχόμενο Σάββατο (25/10) στο Παγκρήτιο, είναι ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Ο 28χρονος ακραίος αμυντικός υπέστη θλάση στους κοιλιακούς, στην ήττα του περασμένου Σαββάτου (18/10) από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Σε ό,τι αφορά τους ήδη τραυματίες, ο Ταξιάρχης Φούντας ακολούθησε μέρος του ομαδικού προγράμματος και πλησιάζει στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, ενώ ο Μπόρχα Γκονζάλεθ συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας.