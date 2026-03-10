Η προετοιμασία του ΟΦΗ για το ματς με τον Ολυμπιακό ξεκίνησε. Στο ΒΑΚ πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση των Κρητικών μετά το 1-1 με τον Βόλο με τον Χρήστο Κόντη να μην υπολογίζει τους Γκονθάλεθ, Καραχάλιο και Θεοδοσουλάκη.

Όσοι αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση της Κυριακής (8/3), ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Γκονθάλεθ έκανε θεραπεία, ενώ οι Ζήσης Καραχάλιος και Λευτέρης Κοντεκάς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Ο Θεοδοσουλάκης έχει συμπληρώσει κάρτες και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (11/3), στις 11:00.