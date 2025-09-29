Ανακοίνωση, μέσω της οποίας απολογείται για την κακή εικόνα που είχε ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο Στάδιο στην αναμέτρηση με την Κηφισιά εξέδωσε τη Δευτέρα η ΠΑΕ ΟΦΗ, τονίζοντας ότι θα αποζημιωθούν οι κάτοχοι διαρκείας, καθώς άλλο ένα παιχνίδι θα διεξαχθεί μακριά από το Ηράκλειο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Έπειτα από ενημέρωση της κατασκευαστικής εταιρίας (GENNA SPORTS) η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, ο αγώνας με τον Άρη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην έδρα μας.

Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε σε συνάρτηση με την εικόνα που είχε ο αγωνιστικός χώρος στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την οποία οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη απ’ τους φιλάθλους μας και γενικά από το φίλαθλο κοινό της Ελλάδας.

Σεβόμενοι σε απόλυτο βαθμό τους φιλάθλους μας, θα ανακοινώσουμε άμεσα τον τρόπο αποζημίωσης των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, όπως πράξαμε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας Betsson».