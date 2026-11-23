Περισσότεροι από 11.000 φίλαθλοι του ΟΦΗ έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στο Παγκρήτιο Στάδιο για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί ετοιμάζονται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς υποδέχονται την Άντερλεχτ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 22:00. Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, αφού με νίκη ο ΟΦΗ θα κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση.

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