Πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ επιβλήθηκε με 4-2 της Κυπελλούχου Ιταλίας, Μπολόνια, στο «Ρενάτο Νταλ’Άρα», δείχνοντας πάρα πολύ ενθαρρυντικά δείγματα γραφής ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος της Super League.

Παρουσία περίπου 8.000 φίλοι τους, οι «ροσομπλού» προηγήθηκαν μόλις στο 11ο λεπτό, με τον Ρικάρντο Ορσολίνι να εκμεταλλευτεί κακή αμυντική αντίδραση των Κρητικών για το 1-0. Ο… γερόλυκος Ιμόμπιλε απείλησε με δεύτερο γκολ λίγα λεπτά αργότερα, για να έρθει η αντίδραση από τον ΟΦΗ με το πλασέ του Νους που έβγαλε ο Σκορούπσκι. Οι δυο τους «μονομάχησαν» και προς το φινάλε του πρώτου μέρους, πάλι με νικητή τον Πολωνό τερματοφύλακα. Σαφώς καλύτερη φάση όλων, όμως, αυτή του 45′, με τον Σενγκέλια να φεύγει στην πλάτη της ιταλικής άμυνας, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει σωστά στον αμαρκάριστο Θεοδοσουλάκη.

Ο τελευταίος ήταν αυτός που… σάλπισε την αντίθεση για τον ΟΦΗ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από δική του ασίστ ο Ταξιάρχης Φούντας ισοφάρισε στο 47′ ενώ τρία λεπτά αργότερα οι ρόλοι αντιστράφηκαν με τον Φοίβο-Μάριο Θεοδοσουλάκη να κάνει το 1-2. Η χαρά των Κρητικών κράτησε για λίγο, αφού στο 54′ με υπέροχο πλασέ ο Γενς Όντγκαρντ ισοφάρισε σε 2-2. Όμως…

Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Μάρκο Ράκονιατς κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Φούντας για το 2-3. Στις καθυστερήσεις ο Έντι Σαλσίδο, που είχε επίσης περάσει ως αλλαγή, ολοκλήρωσε το θρίαμβο για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς κάνοντας το τελικό 2-4.

Ο ΟΦΗ έδειξε πανέτοιμος απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο της Serie A, ωστόσο όλα δείχνουν πως η πρεμιέρα του κόντρα στον Παναθηναϊκό θα πάρει αναβολή, μετά το αίτημα που κατέθεσαν οι «πράσινοι» στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας τους ενόψει της αναμέτρησης με τη Σαμσουνσπόρ (21/8, 21:00 – ΟΑΚΑ) για τα Play Off του UEFA Europa League.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Μπιντσέντζο Ιταλιάνο): Σκορούπσκι, Ντε Σιλβέστρι, Βίτικ, Λουκούμι, Λυκογιάννης, Φρόιλερ, Φαμπιάν, Ορσολίνι, Όντγκαρντ, Καμπιάτζι, Ιμόμπιλε.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης (79′ Λέουις), Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κοντεκάς (46′ Κωστούλας), Ανδρούτσος, Καραχάλιος (79′ Αποστολάκης), Σενγκέλια, Φούντας (79′ Σαλσίδο), Νους, (69’Ράκονιατς) Θεοδοσουλάκης (69′ Ζανελάτο).