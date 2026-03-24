Ο Ηλίας Πουρσανίδης μίλησε για την κλήρωση για τα playoffs στις θέσεις 5-8 και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ. Ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ τόνισε:

«Κατ’ αρχάς καλή επιτυχία σε όλους, βέβαια δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να έχουν όλες οι ομάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για το 1-4, το 5-8 και τα playouts είναι συναρπαστικό πρωτάθλημα. Υπάρχει ενδιαφέρον για όλες τις θέσεις, όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει και μπορείς να πάρεις αποτελέσματα παντού.

Εμείς έχουμε ενδιάμεσα και το Κύπελλο. Όλοι θα παίξουν με όλους, επειδή όμως υπάρχουν διακοπές εκεί θα φανεί πώς θα διατηρήσει μια ομάδα την καλή της φόρμα. Εμείς τελειώσαμε θετικά την κανονική διάρκεια, αλλά έχουμε ένα κίνητρο παραπάνω να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό για να φτάσουμε δυνατά στον τελικό».

Στην ερώτηση αν τα πρώτα δύο ματς θα είναι παιχνίδια προετοιμασίας όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, απάντησε: «Έτσι είναι ακριβώς, έχουμε την εμπειρία της περσινής χρονιάς που δεν τη διαχειριστήκαμε καλά. Πήραμε το μάθημα από πέρυσι. Όλα τα παιχνίδια έχουν σημασία για να φτάσουμε όπως πρέπει στον τελικό».