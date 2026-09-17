Την έκπληξη της πρεμιέρας της League Phase του UEFA Europa League έκανε ο ΟΦΗ, που επιβλήθηκε με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο και λίγο αργότερα συμπεριλήφθηκε στο πρωτοσέλιδο της επίσημης ιστοσελίδας της UEFA.

O ΟΦΗ πέτυχε τη νίκη της αγωνιστικής απέναντι στη Χόφενχαϊμ και τρέλανε την Ευρώπη, με την ομαδάρα του Χρήστου Κόντη να έχει την τιμητική της ακόμη και στην επίσημη σελίδα της UEFA, φιγουράροντας στην αρχική σελίδα με τα σημαντικότερα αποτελέσματα της βραδιάς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr