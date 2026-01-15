Ένα video που ανατριχιάζει και ενώνει το ποδόσφαιρο με την κρητική ψυχή παρουσίασε ο ΟΦΗ, τιμώντας με τον πιο ξεχωριστό τρόπο το γκολ του Έντι Σαλσίδο απέναντι στην ΑΕΚ.

Με τίτλο “Eddie the… Tiger” και μουσική υπόκρουση την εμβληματική «Τίγρη» του Ψαραντώνη, η ΠΑΕ ΟΦΗ έντυσε την ιστορική στιγμή στην OPAP Arena με ήχο και παράδοση. To γκολ του Σαλσίδο «παντρεύεται» με τη βραχνή φωνή του σπουδαίου Κρητικού καλλιτέχνη, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα highlight και μετατρέπεται σε συναίσθημα.

