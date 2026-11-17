Λίγη ώρα χρειάστηκε για να εξαντληθούν τα εισιτήρια της πτήσης τσάρτερ για τη Λισαβόνα. Στις τάξεις των φίλων του ΟΦΗ επικρατεί ντελίριο, καθώς η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπενφίκα.

Το ματς στο «Ντα Λουζ» για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου, με τους φίλους της κρητικής ομάδας να κάνουν, μέσα σε μόλις μισή ώρα, sold out την πτήση.

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