Μία σπουδαία χρονιά με τα χρώματα του ΟΦΗ πραγματοποιεί φέτος ο Νίκος Αθανασίου, που βρίσκεται στην 1η θέση της κατάταξης των κορυφαίων δημιουργών, μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Europa League.

Η φετινή σεζόν είναι ιστορική για τον ΟΦΗ σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο γιατί αποτελεί την 100η στην ιστορία του Κρητικού συλλόγου, αλλά ακόμη περισσότερο γιατί έχει συνδυαστεί και με την πολυπόθητη επιστροφή των ασπρόμαυρων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από την κατάκτηση του περσινού Κυπέλλου Ελλάδας.

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