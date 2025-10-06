Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ γνωστοποίησε το βράδυ της Δευτέρας ότι έκανε δεκτή την προσφυγή του Θανάση Παπάζογλου, αναγνωρίζοντας την αθλητική διαδοχή μεταξύ παλιάς και νέας ΠΑΕ ΟΦΗ.

Στην κρητική ομάδα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από το πρωτάθλημα, καθώς και νέα αφαίρεση τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα, σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει την οφειλή προς τον ποδοσφαιριστή εντός πέντε ημερών.

Η κρητική ΠΑΕ πήρε θέση επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να κινηθεί θεσμικά:

«Σε όλες αυτές τις υποθέσεις ο ΟΦΗ δεν μπαίνει σε επικοινωνιακά παιχνίδια. Όπως κάναμε και στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα κινούμαστε θεσμικά. Όπως μέχρι στιγμής έχουμε αντιμετωπίσει οτιδήποτε έχει προκύψει, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα», αναφέρει η πλευρά της ομάδας.