Παρελθόν αποτελεί για τον ΟΦΗ ο Φράνκο Ζανελάτο, καθώς την Πέμπτη ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο 25χρονος Περουβιανός επιθετικός έγινε κάτοικος Ηρακλείου τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας έκτοτε με τους «μελανόλευκους» συνολικά επτά συμμετοχές.

Η σχετική ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Franco Zanelatto.

Franco σε ευχαριστούμε! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου!