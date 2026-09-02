Ο ΟΦΗ έχει ήδη ξεκινήσει να κοιτάει εναλλακτικές επιλογές για να καλύψει το μεσοεπιθετικό κενό που αφήνει ο Τιάγκο Νους με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, με τους ασπρόμαυρους να εξετάζουν την επιστροφή του Λάζαρου Λάμπρου στο Ηράκλειο.

Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Τιάγκο Νους, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους ερυθρόλευκους για να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική γραμμή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν όψει της συνέχειας της σεζόν.

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