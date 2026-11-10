Ο ΟΦΗ αποκόμισε τρία προβλήματα μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα.

Ο Κρίζμανιτς δέχθηκε χτύπημα στη φτέρνα και άρχισε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, ο Κόντρο έχει υποστεί κάκωση στον τετρακέφαλο από τη σύγκρουση με τον γκολκίπερ του Ατρόμητου, ενώ φυσικοθεραπεία κάνει και ο Αποστολάκης, λόγω κάκωσης στη γάμπα.

Από το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο απουσίασαν οι διεθνείς Ανδρούτσος, Κωστούλας, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης και Σιτμαλίδης.