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Ο ΟΦΗ αποκόμισε τρία προβλήματα μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα.
Ο Κρίζμανιτς δέχθηκε χτύπημα στη φτέρνα και άρχισε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, ο Κόντρο έχει υποστεί κάκωση στον τετρακέφαλο από τη σύγκρουση με τον γκολκίπερ του Ατρόμητου, ενώ φυσικοθεραπεία κάνει και ο Αποστολάκης, λόγω κάκωσης στη γάμπα.
Από το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο απουσίασαν οι διεθνείς Ανδρούτσος, Κωστούλας, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης και Σιτμαλίδης.