Χιλιάδες φίλαθλοι του ΟΦΗ συγκεντρώθηκαν στο Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» για να αποθεώσουν την ομάδα τους, μετά την ιστορική νίκη με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το έπος του Φαλήρου έφερε ντελίριο στο Ηράκλειο!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε με επιβλητική εμφάνιση 1-0 των «ερυθρόλευκων» στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, «χάλασε» το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαλίθ στον πάγκο των Πειραιωτών και έγραψε ιστορία.

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