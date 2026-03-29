Το CIES Football Observatory δημοσίευσε τη λίστα με τους δέκα ποδοσφαιριστές του Ελληνικού Πρωταθλήματος με την υψηλότερη εκτιμώμενη αγοραστική αξία.

Στην κορυφή συναντά κανείς το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη του Ολυμπιακού, που έχει ξεχωρίσει με τη φετινή του παρουσία για τους ερυθρόλευκους, τόσο στο Ελληνικό Πρωτάθλημα όσο και στο UEFA Champions League. Ο νεαρός αμυντικός χαφ έχει ξεχωρίσει με τις επιδόσεις του και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Η αξία του υπολογίζεται στα 23.2 εκ. ευρώ.

