Ο Γάλλος μας χάρισε για μία ακόμη φορά ενδιαφέρουσα «παράσταση» εξαιτίας ορισμένων επιλογών του.

Μπαίνω αμέσως στην ουσία. Ο ορισμός που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον, αφορά το παιχνίδι Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ. Θα το σφυρίξει ο …Κατοίκος. Σοκ στον χώρο της διαιτησίας. «Κάτι ξέρει ο Λανουά» που αγνοούν ή δεν μπορούν να φανταστούν όλοι οι υπόλοιποι. Η επικρατούσα σκέψη. Προβληματισμός. Αγωνία;

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