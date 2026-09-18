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Ο Γάλλος μας χάρισε για μία ακόμη φορά ενδιαφέρουσα «παράσταση» εξαιτίας ορισμένων επιλογών του.
Μπαίνω αμέσως στην ουσία. Ο ορισμός που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον, αφορά το παιχνίδι Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ. Θα το σφυρίξει ο …Κατοίκος. Σοκ στον χώρο της διαιτησίας. «Κάτι ξέρει ο Λανουά» που αγνοούν ή δεν μπορούν να φανταστούν όλοι οι υπόλοιποι. Η επικρατούσα σκέψη. Προβληματισμός. Αγωνία;
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