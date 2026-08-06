Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις ευρωπαϊκές αποστολές των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε η UEFA, εν όψει των δεύτερων αναμετρήσεων για τον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεών της.

Στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν και να εξασφαλίσει θέση στα playoffs του Champions League, ορίστηκε ο Μαουρίτσιο Μαριάνι. Ο Ιταλός, που ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA, θα διευθύνει τη ρεβάνς της Τρίτης 11 Αυγούστου (20:30) στην Ολλανδία, εκεί όπου οι Πειραιώτες θα επιχειρήσουν να «σφραγίσουν» την πρόκριση μετά το ισόπαλο 0-0 του πρώτου αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Μαριάνι έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, καθώς ήταν ο διαιτητής στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν τον Ιανουάριο του 2026 στη League Phase του Champions League, αλλά και στον ιστορικό θρίαμβο με 6-1 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην πορεία προς την κατάκτηση του Conference League. Στο παρελθόν είχε επίσης διευθύνει το εκτός έδρας 3-1 επί της ΑΕΚ στην Arena για το πρωτάθλημα. Μαζί του θα βρίσκονται οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Αλμπέρτο Τετζόνι ως βοηθοί, ο Λούκα Ζουφέρλι ως τέταρτος, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μίχαελ Φάμπρι και Ντάβιντε Γκερσίνι.

Ιταλική θα είναι και η διαιτητική τετράδα που θα διευθύνει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η UEFA εμπιστεύθηκε την αναμέτρηση της Πέμπτης 13 Αυγούστου (21:30) στον Σιμόνε Σότσα, ο οποίος έχει αρκετές παρουσίες σε αγώνες ελληνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι Στέφανο Αλάσσιο και Ντάριο Τσεκόνι, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ματέο Μαρκέτι, ενώ το VAR θα στελεχώσουν οι Τζιανλούκα Αουρελιάνο και Ματέο Γκαρίλιο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να ολοκληρώσει την αποστολή του στο Βέλγιο, αφού προηγουμένως θα έχει δώσει την πρώτη αναμέτρηση στην Τούμπα, επιδιώκοντας να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης.

Βελγική θα είναι η διαιτητική ομάδα που θα βρεθεί στη Σόφια για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Γιάσπερ Βέργκουτε, ο οποίος θα σφυρίξει την αναμέτρηση της 11ης Αυγούστου (20:30) στο «Vasil Levski», με τους «πράσινους» να κυνηγούν το εισιτήριο για τα playoffs του Conference League μετά το 1-1 του ΟΑΚΑ.

Τον Βέργκουτε θα πλαισιώσουν οι Μάικλ Γκιρουάφ και Μάαρτεν Τίστερς, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Νέιθαν Φερμπόουμεν. Στο δωμάτιο του VAR θα βρίσκονται οι Γιαν Μπέτεμπεργκ και Γουέσλι Ντε Κρίμερ.