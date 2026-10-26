Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα δύο μεγάλα παιχνίδια της προσεχούς Τετάρτης.

Στο ντέρμπι της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στις 20:30, ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου και την «ομάδα» του θα πλαισιώσουν οι Ιωάννης Καραγκιζόπουλος και Γεώργιος Χριστοδούλου ως βοηθοί, τέταρτος ο Αναστάσιος Παπαπέτρου και στο VAR θα βρίσκεται ο Ιταλός Μίκαελ Φάμπρι, με τον συμπατριώτη του Αλμπέρτο Σαντόρο ως AVAR.

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