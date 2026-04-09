Η δεύτερη αγωνιστική των play outs στη Super League 1 έμοιαζε από διαιτητικής πλευράς αρκετά με την πρώτη. Οι ρέφερι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έδωσαν δικαιώματα με τις αποδόσεις τους στα ματς.

Ο Χρήστος Βεργέτης έκανε …περίπατο στον αγώνα Λάρισα-Παναιτωλικός (1-2). Ακολούθησε τον ρυθμό του ματς και απέβαλε σωστά τον Σαγκάλ στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο παίκτης των γηπεδούχων χτύπησε στο πρόσωπο τον Άλεξιτς, που σημείωσε και τα δύο γκολ των φιλοξενούμενων.

