Η διαιτησία που είχε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό είναι από αυτές που εύχονται και θέλουν να έχουν όλες οι ομάδες όταν αγωνίζονται στην έδρα τους. Όμως ο Σπύρος Ζαμπαλάς το παράκανε (και) αυτή την φορά. «Σφύριξε» 100% υπέρ των ερυθρόλευκων.

Έκανα αρκετό ρεπορτάζ για την φάση του 21ου λεπτού. Αναφέρομαι σε αυτή που οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Κοστίνια μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Γκράναθ έκανε την κεφαλιά και η μπάλα, όντως, ήρθε σε επαφή με το χέρι του αμυντικού των γηπεδούχων. Ο διαιτητής δεν έδειξε την άσπρη βούλα γιατί η απόσταση των δύο αντιπάλων ήταν κοντινή. Ωστόσο δεν ήταν το μοναδικό κριτήριο στην αξιολόγηση της φάσης…

